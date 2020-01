Lutto in tv e cinema: addio al giovane attore. Aveva recitato anche in ‘Un posto al Sole’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non ce l’ha fatta: si è spento il primo giorno del nuovo anno dopo alcuni giorni passati nel reparto di terapia intensiva in ospedale, a Roma, per un aggravamento respiratorio l’attore Vito Molaro, che combatteva contro la fibrosi cistica. giovane attore del Nolano e originario di Tufino, il ragazzo era affetto da una grave forma di fibrosi, malattia genetica ereditaria che lo stesso Vito ha provato a sconfiggere con ogni mezzo. Molaro era comparso in piccoli ruoli in vari film come “TuttoApposto”, Troppo Napoletano” con Serena Rossi, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” e anche nella soap opera napoletana “Un posto al Sole”. Da qualche tempo le sue condizioni si erano aggravate e negli ultimi giorni Aveva pubblicato diverse foto accompagnate dalla scritta: “Si ha sempre una ragione per risollevarsi, sempre”. (Continua dopo la foto) Sempre sui ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

