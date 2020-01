Istigazione all’uso di droga: la polizia acquisisce immagini concerto Clementino (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Gli agenti del Commissariato di polizia di Nocera Inferiore hanno acquisito i filmati relativi al concerto di Capodanno del rapper Clementino, che si è svolto ieri in piazza Diaz nel comune dell’agronocerino. L’evento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manlio Torquato ha avuto un grande successo di pubblico. Non è escluso che la questura possa procedere, c’è il reato di Istigazione all’uso di stupefacenti. La notizia viene riportata dal sito dell’emittente televisiva Telenuova. “Si tratta – come riporta la testata– di tutelare i minorenni ma anche l’amministrazione comunale, ente pubblico, che ha organizzato il concerto”. L'articolo Istigazione all’uso di droga: la polizia acquisisce immagini concerto Clementino proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

