IL M5S caccia Paragone. Aveva tentato di difendersi ma non è bastato (Di giovedì 2 gennaio 2020) La notizia era nell’aria ma ora c’è l’ufficialità: Gianluigi Paragone non fa più parte del Movimento 5 Stelle. E’ stato espulso. Tra i motivi principali della decisione, il mancato voto sulla legge di bilancio. Lui se lo sentiva, eppure ha cercato una timida difesa per evitare l’espulsione. Ma il Movimento non gli ha perdonato il … L'articolo IL M5S caccia Paragone. Aveva tentato di difendersi ma non è bastato proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

giorgio12860698 : RT @mgdj56: Non si era mai visto un intero partito cambiare ideologia e cacciare l'unico rimasto fedele ai principi fondatori. #ParagoneEs… - annamariamarco : RT @mgdj56: Non si era mai visto un intero partito cambiare ideologia e cacciare l'unico rimasto fedele ai principi fondatori. #ParagoneEs… - NCicuta : RT @mgdj56: Non si era mai visto un intero partito cambiare ideologia e cacciare l'unico rimasto fedele ai principi fondatori. #ParagoneEs… -