Guardiola su Cancelo | «Deve decidere se restare qui a lottare con noi»

Guardiola bacchetta Cancelo: «Deve decidere se vuole restare qui a lottare con noi oppure andare via. Ha grandi qualità» Trasferitosi in estate dalla Juve al Manchester City, Joao Cancelo non ha brillato nei suoi primi mesi nella Premier League. Dello stesso giocatore ne ha parlato Pep Guardiola, allenatore dei Citizens: «Deve decidere se vuole restare qui a lottare insieme a noi oppure no. Qui nel Regno Unito ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita. Contro l'Everton ha fatto una buona prestazione, non era facile giocare contro di loro».

