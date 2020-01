Foggia, omicidio nella periferia: uomo freddato a colpi di pistola mentre era in auto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si tratta di un vero e proprio agguato, quello subito da Roberto D'Angelo, di 53 anni. L'uomo è stato freddato a colpi di pistola in viale Candelaro, mentre si trovava a bordo della propria auto. I killer lo avrebbero affiancato per poi aprire il fuoco: per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto polizia e carabinieri. Leggi la notizia su fanpage

