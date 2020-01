Firenze: senza fissa dimora muore per strada (Di giovedì 2 gennaio 2020) Secondo quanto emerso, l'uomo, romeno di 49 anni, sarebbe stato notato accasciato a terra da in passante, che ha avvisato il 118. Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Firenze: senza fissa dimora muore per strada - ilsitodifirenze : Senza fissa dimora muore per ipotermia nel centro di Firenze - stefano_firenze : Aveva 49 anni. Trovato senza vita in via Santa Caterina d'Alessandria -