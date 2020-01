Decreto milleproroghe - Slitta lRC Auto "familiare", resta la norma sulla revoca delle concessioni autostradali (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Decreto milleproroghe fa Slittare al 16 febbraio lentrata in vigore della cosiddetta RC Auto "familiare", ovvero la possibilità di applicare la migliore classe di merito bonus/malus anche tra veicoli di categoria diversa nellambito dello stesso nucleo. Non solo: nel testo, firmato dal Colle il 30 dicembre e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31, viene confermata anche la norma sulla revoca delle concessioni Autostradali, primo tassello di un iter che suona come un avvertimento per Aspi e che nelle intenzioni del premier Giuseppe Conte dovrebbe concludersi a breve.Moto o Auto, non fa differenza. Il 16 febbraio è quindi il giorno in cui la cosiddetta legge Bersani sullRC Auto (legge 40/2007) potrà essere applicata anche tra veicoli di tipologia differente. Per esempio, sempre restando nellambito della convivenza familiare, un Automobilista con classe di merito 1 potrà ... Leggi la notizia su quattroruote

