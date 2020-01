Ciclismo, Tour Down Under 2020: André Greipel sarà al via della corsa a tappe australiana (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gli organizzatori del Tour Down Under, prima corsa a tappe del calendario World Tour di Ciclismo del 2020, in programma in Australia dal 21 al 26 gennaio, hanno annunciato la presenza al via del velocista tedesco André Greipel, due volte vincitore della classifica generale nel 2008 e nel 2010. Oltre a quella del ciclista teutonico, sono state annunciate anche le presenze di Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Richie Porte (Trek-Segafredo), Elia Viviani (Cofidis) e Simon Yates e Daryl Impey (entrambi Mitchelton-Scott), con quest’ultimo che è anche il campione in carica, avendo vinto le edizioni 2018 e 2019 della corsa. Nella stessa squadra di Greipel, passato a partire da questa stagione all’Israel Start-Up Nation, saranno al via della corsa australiana anche il vincitore del Tour of Utah 2019 Ben Hermans ed il secondo classificato James Piccoli, entrambi con caratteristiche ... Leggi la notizia su oasport

