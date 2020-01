Capodanno 2020 Milano: aggrediti pompieri che spengono un incendio, rubate chiavi dell’autopompa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Assurdo quanto accaduto a Milano, la notte di Capodanno, ad un gruppo di vigili del fuoco, intervenuti in via Gola per spegnere un incendio di rifiuti, probabilmente causato dai botti: i pompieri sono stati accerchiati e colpiti dal lancio di bottiglie; sono state sottratte anche le chiavi dell’autopompa. Una notte di follia, quella di Capodanno, a Milano: assurdo quanto capitato ad un gruppo di vigili del fuoco, intervenuti in via Gola per spegnere un incendio di rifiuti, ammucchiati al centro della strada, probabilmente causato dall’esplosione di alcuni botti. I pompieri sono stati accerchiati e colpiti dal lancio di alcune bottiglie di vetro; non solo, le chiavi dell’autopompa sono state rubate, e questo ha impedito ai vigili del fuoco di fare il proprio lavoro e di domare le fiamme. Soltanto l’intervento di un’altra autopompa ha consentito che il rogo venisse ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

SkyTG24 : #Milano, rogo in via Gola per Capodanno: pompieri spintonati e derubati - LegaSalvini : “Le mie magari sono parole scomode. A Capodanno bisogna magari fare discorsi più melliflui, più incolori, più indol… - teatrolafenice : ?? Il migliore modo per dare il benvenuto al 2020 è iniziarlo in musica con il tradizionale Concerto di Capodanno:… -