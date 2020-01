Basket in lutto: morto David Stern, padre dell’Nba moderna (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’ex ‘commissioner’ della Nba, David Stern, l’uomo che ha fatto conoscere in tutto il mondo la lega del Basket professionistico americano, è morto nella serata di ieri all’età di 77 anni. Era in condizioni di salute critiche dal 12 dicembre scorso, quando era stato colpito da emorragia cerebrale mentre stava pranzando a New York. A … L'articolo Basket in lutto: morto David Stern, padre dell’Nba moderna Leggi la notizia su calcioefinanza

