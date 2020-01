Astronomia: arriva il picco delle prime stelle cadenti del 2020, come ammirare le Quadrantidi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso il 4 gennaio. Dal crepuscolo a mezzanotte il radiante viene a trovarsi molto basso, quasi tangente all’orizzonte, e quindi il numero delle meteore osservabili risulta esiguo, mentre è in aumento nella seconda parte della notte. Il picco è atteso precisamente nella mattinata del 4 gennaio: l’osservazione è dunque consigliata nelle ore finali della notte. Astronomia: dalle Quadrantidi alle congiunzioni, cosa ci attende nel cielo di Gennaio 2020L'articolo Astronomia: arriva il picco ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Astronomia arriva Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Astronomia arriva