Addio al vecchio scontrino fiscale. Quello elettronico ora è in vigore per tutti gli esercenti. Con nuovi i registratori telematici da luglio partirà anche la lotteria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo scontrino elettronico è un obbligo per tutti. Partito a luglio 2019, per chi nel 2018 aveva realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, il corrispettivo elettronico si estende dal primo gennaio 2020 a tutti gli operatori economici che emettono ricevute fiscali, commercianti, artigiani, alberghi o ristoranti. Per il consumatore cambia poco: al momento del pagamento non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, privo di valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, oltre che per un cambio merce. Con l’introduzione dei corrispettivi elettronici, spiega l’Agenzia delle Entrate, non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati direttamente all’Agenzia sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

