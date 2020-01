“5 milioni di euro”. Checco Zalone: ecco chi è (e cosa fa) Mariangela, la sua fortunata compagna (Di giovedì 2 gennaio 2020) È bastato un giorno nelle sale e il suo film è diventato da record. Ovviamente stiamo parlando dell’uomo del momento, Checco Zalone che, con il suo “Tolo Tolo”, ha superato se stesso. Il film di Zalone era molto atteso ma forse neanche il diretto interessato si aspettava che ottenesse i risultati che ha ottenuto. Un incasso da 8.7 milioni di euro all’esordio non sono certo bruscolini. E battono il record che solo Zalone aveva già battuto con “Quo vado?” che era arrivato, dopo un giorno nelle sale, a quasi 7 milioni euro. Si tratta di cifre sconvolgenti che Zalone ha ottenuto da “imprenditore di se stesso”. Luca Pasquale Medici, è questo il vero nome di Checco Zalone, è il proprietario della sua impresa, la Mzl srl, ma c’è una cosa che non tutti sanno. Cioè che il suo patrimonio mostruoso è gestito da Mariangela Eboli che, di Zalone è la compagna. Oltre che amministratore della ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

CottarelliCPI : L'anno finisce con la notizia del prefetto di Cosenza indagata per corruzione. Per una mazzetta da 700 euro. Settec… - StefanoFeltri : 13 ore di volo con @Alitalia e l’aereo cade a pezzi: sedile che si stacca con spunzoni di metallo dietro la mia tes… - GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… -