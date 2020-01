Valanga nel bergamasco, feriti due escursionisti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Due escursionisti bergamaschi sono rimasti lievemente feriti a causa di una Valanga che li ha travolti, oggi a Foppolo, nel bergamasco, in Lombardia. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa i due, un uomo e una donna, stavano procedendo a piedi quando la massa di neve, scivolata per una trentina di metri, li ha parzialmente travolti. Immediati i soccorsi: sono intervenuti due elisoccorsi e l’unità cinofila per le ricerche sotto le valanghe. L’uomo e la donna sono stati salvati, e hanno riportato ferite lievi. Leggi anche: Valanga in Alto Adige: muore uno snowboarderEmergenza sul Monte Bianco: Valanga su punta Helbronner. Morti i due sciatori coinvoltiPakistan, soccorsi i quattro alpinisti italiani travolti dalla Valanga: trasportati in un ospedale militareNuova Valanga sulle Dolomiti, travolti quattro scialpinisti. C’è almeno un morto L'articolo Valanga nel ... Leggi la notizia su open.online

infoitinterno : Meteo Cronaca: VALANGA VAL SENALES, Cresce il Numero delle Vittime. Ecco Cosa è Successo nel WEEKEND - FioriFlavio : @Claudia50827317 mi hai gettato una valanga di questioni stiamo sulla più facile la 2 sempre granitica nel non real… - calendaschese : in realtà sembra essere solo un milione di euro .., buttato nel cesso . Il colpo di coda Il titolare del Miur, pro… -