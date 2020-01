Gli ospiti di Roberto Bolle in Danza Con Me il 1° gennaio su Rai1 da Marracash e Nina Zilli a Virginia Raffaele (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roberto Bolle in Danza Con Me apre le prime serate di Rai1. Per la terza volta consecutiva, il nuovo anno di Rai1 si apre con Roberto Bolle e con il suo show tra musica e ballo, Danza Con Me. Tanti gli ospiti attesi questa sera su Rai1 a partire dalle 21.25, tra esponenti del mondo della musica, della Danza internazionale e dello spettacolo che si uniranno a Roberto Bolle per il suo show in prima serata. Nel 2018 si è aggiudicato il premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo e anche quest'anno Danza Con Me raggiunge la prima serata Rai, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e ArteDanza srl. Un mix esplosivo di Danza e ironia, classicità e innovazione in pieno “stile RobertoBolle”, protagonista dello show in qualità di Danzatore ma anche ideatore e direttore artistico del format.Un cast importante arricchisce ... Leggi la notizia su optimaitalia

IlContiAndrea : #Amadeus “Tutti gli artisti saranno ospiti il 6 gennaio nello Speciale di Rai 1 ‘I Soliti Ignoti - Lotteria Italia’… - Capezzone : +++Stasera in tv ?? ??+++ Dalle 20.25 sarò tra gli ospiti di @staseraitalia #staseraitalia su Rete4. Grazie a condutt… - Raiofficialnews : Una serata con il Maestro @eziobosso, l’Orchestra Europa Filarmonica e la musica e la storia di Cajkovskij:… -