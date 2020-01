Giudice assente e carte smarrite. Ecco l'incubo processi infiniti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Da oggi addio alla prescrizione. Il caso di un poliziotto, assolto dopo 8 anni dalla querela e cinque di processo Oggi il Movimento Cinque Stelle pianta la propria bandierina sulla luna della politica. Entra in vigore la legge Bonafede che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, sia in caso di condanna che di assoluzione. Esultano i grillini, si compiace Marco Travaglio. E anche se in Parlamento la riforma è osteggiata da quasi tutti (Lega, FdI, FI, Italia Viva, Pd), che a gran voce chiedono in parallelo una riforma sui tempi dei processi, alla fine capodanno è arrivato senza modifiche alla riforma. Mentre impazzava la polemica, ci siamo ritrovati a scrivere un pezzo su un lungo caso giudiziario che ha coinvolto un poliziotto. Un percorso che l’ha visto ingiustamente accusato, processato, assolto e poi beffato dalla stesso ministero per ... Leggi la notizia su ilgiornale

