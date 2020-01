Capodanno: cede il controsoffitto in un Hotel di Bari durante un veglione, quattro feriti di cui due gravi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) quattro persone sono rimaste ferite questa notte a Bari a causa del cedimento di un controsoffitto avvenuto nell’Hotel Excelsior, nella centralissima via Giulio Petroni, durante la festa del veglione di Capodanno. Tre pazienti sono stati ricoverati dal servizio 118 all’ospedale ‘Di Venere’ di Carbonara, due dei quali trasportati in codice rosso ”per trauma commotivo” e ”per dinamica”. Un quarto ferito, sempre in codice rosso, è stato ricoverato al Policlinico. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.L'articolo Capodanno: cede il controsoffitto in un Hotel di Bari durante un veglione, quattro feriti di cui due gravi Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

