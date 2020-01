Capodanno 2020 con la Polizia: in aumento arresti, denunce e sequestri (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Capodanno 2020 con la Polizia di Stato. E’ un bilancio positivo quello stilato dal Viminale all’indomani dei festeggiamenti per il nuovo anno. Migliaia gli agenti impegnati sul territorio nella notte di San Silvestro e nelle prime ore del 2020 per garantire la sicurezza dei cittadini nel tradizionale clima festoso della fine anno. Clima festoso, si sa, spesso guastato dai malviventi che approfittano della confusione per commettere reati di ogni genere. Capodanno 2020 con la Polizia: sequestrati anche 10 lanciarazzi Il Capodanno di quest’anno ha visto aumentare il numero degli arrestati, salito da 45 a 51. In deciso aumento anche i denunciati, ben 277 rispetto ai 197 registrati nel 2019. Impressionante anche la panoplia di materiali sequestrati: si passa dai classici botti illegali fino ai lanciarazzi (sì, vere e proprie armi da guerra). In particolare la Polizia di ... Leggi la notizia su urbanpost

