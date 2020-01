Botti di Capodanno, pecora spaventata scappa per Mozzate: recuperata (Di mercoledì 1 gennaio 2020) spaventata dai Botti di Capodanno è scappata per Mozzate, dopo oltre 18 ore di fuga una pecora è stata salvata dai Vigili del Fuoco, come potete vedere dalle foto qui sopra. C’è una buona notizia dopo i festeggiamenti della notte più lunga dell’anno che in alcuni casi hanno lasciato dietro di sé infortuni molto seri. Come a Limbiate dove un ragazzo di 24 anni ha perso 5 dita di una mano e si è ustionato un orecchio (clicca qui per l’articolo). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

