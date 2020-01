Botti di Capodanno, 26enne muore ad Ascoli Piceno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Tragedia nella notte di Capodanno. Un ragazzo di 26 anni è morto nel tentativo di domare le fiamme divampate dai fuochi d'artificio. Un ferito grave nel reggiano e ad Aversa Ha tentato di domare le fiamme generate dal lancio di alcuni Botti ma è morto precipitando in un burrone. È la tragedia che ha funestato la notte di Capodanno appena conclusa durante la quale un giovane di 26 anni ha perso la vita in circostanze pressoché drammatiche. Ha fatto un volo nel vuoto di circa 50 metri finendo per schiantarsi fatalmente al suolo. Così, un 26enne è finito poco dopo lo scoccare della mezzanotte sotto lo sguardo dei suoi amici. L'incidente è accaduto ad Ascoli Piceno, in zona Colle San Marco, mentre seguitavano nel resto della città le celebrazioni per l'arrivo del nuovo anno. Non sono ancora state definite le dinamiche esatte dell'accaduto. Da una prima ... Leggi la notizia su ilgiornale

