Bianca è la prima nata del 2020: a Roma è venuta al mondo venti secondi dopo la mezzanotte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) È venuta al mondo a Roma venti secondi dopo la mezzanotte, un tempismo perfetto per la piccola Bianca Bisceglie, che è di fatto la prima nata del 2020 in Italia. Questo fiocco rosa speciale è stato letteralmente appeso alla Casa di Cura Santa Famiglia della Capitale, dove – dopo i primi vagiti – sono seguiti i brindisi e le foto di rito. Bianca pesa 3590 Kg ed è nata da mamma Ilaria e papà Vincenzo. Per i genitori è la seconda figlia. La mamma, Romana di 41 anni, ha messo al mondo la bambina con parto naturale e poco dopo ha brindato con i medici e gli infermieri di turno alla Casa di Cura Santa Famiglia. Nelle fotografie è ancora a letto, stringe tra le braccia la piccola Bianca ed è circondata da tutto lo staff. In alto i calici per brindare al nuovo anno. La Casa di Cura Santa Famiglia – diretta da una donna, Donatella Possemato – si trova nel cuore di Roma ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

