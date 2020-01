Attentato in Afghanistan, morti 8 poliziotti nella notte di Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Attentato in Afghanistan. Continua la striscia di sangue in questo territorio. 8 poliziotti sono stati uccisi nella notte di Capodanno. GHAZNI (Afghanistan) – Nuovo Attentato in Afghanistan. L’anno in questo Stato si apre con un attacco talebano alle forze di sicurezza. Il bilancio è di otto morti e tre feriti. Attacco al posto di guardia: 17 morti nella notte italiana tra il 28 e il 29 dicembre 2019, un gruppo di talebani ha attaccato il posto di guardia nel distretto di Khwaja Bahauddin Secondo quanto riportato dall’Ansa, i morti dovrebbero essere 17 anche se gli autori parlano di 21 vittime. Attentato in Afghanistan, 23 soldati morti L’Attentato è arrivato pochi giorni quello di Ghazni. La notizia di questo attacco, avvenuto il 13 dicembre, è stata confermata anche dalle autorità locali anche se al momento non c’è un numero preciso di ... Leggi la notizia su newsmondo

