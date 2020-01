A Quiet Place 2: il trailer del sequel diretto da John Krasinski (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A Quiet Place 2 ha ora il primo trailer che regala qualche immagine del sequel diretto da John Krasinski. A Quiet Place 2 ha finalmente un primo trailer che regala le prime sequenze in anteprima dell'atteso sequel diretto da John Krasinski che ritorna a raccontare la storia della famiglia alle prese con mostri e la lotta per la sopravvivenza. Il video si apre con una spettacolare sequenza a bordo di una macchina in cui si mostra la fuga della famiglia dai mostri in una strada trafficata. Spazio poi ai protagonisti che lasciano la propria casa dove si erano svolti gli eventi al centro del primo capitolo della storia, cadendo però in una trappola e venendo salvati da uno sconosciuto ... Leggi la notizia su movieplayer

