Uscite TimVision Gennaio 2020: Pavarotti di Ron Howard, le prime due stagioni di Fargo (Di martedì 31 dicembre 2019) Uscite TimVision Gennaio 2020 – Novità tra film, documentari e serie tv Uscite TimVision – Dal primo Gennaio TimVision non avrà più in esclusiva SKAM Italia che condividerà con Netflix con cui realizzerà la quarta stagione (qui tutti i dettagli) ma per gli abbonati TIM della piattaforma il teen drama italiano sarà ancora disponibile. Non solo ma sarà affiancato da altri due titoli dedicati ai ragazzi. Arriva infatti su TimVision Guidance serie tv composta da 3 stagioni, rilasciate tra il 2015 e il 2017 su go90 prodotte da Awesomeness Tv, con episodi da 20 minuti circa prodotti da Michelle Trachtenberg. Guidance è un’antologia con una nuova storia e un nuovo cast ogni stagione accomunate dall’ambientazione scolastica e dalla presenza di ragazzi e di consulenti scolastici coinvolti nelle loro vite. Su TimVision a Gennaio anche Zac & Mia altra serie tv inedita ... Leggi la notizia su dituttounpop

