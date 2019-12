Sci di fondo | De Fabiani abbandona il Tour de Ski | “È assolutamente inutile perseverare”

Sci di fondo : Therese Johaug vince ma non domina. Tour de Ski femminile aperto dopo la 10 km di Dobbiaco : vince ma non domina, e già questa è una notizia clamorosa, Therese Johaug che, nella 10 km a tecnica libera di Dobbiaco con partenza ad intervalli, riesce a sopravanzare una pimpantissima compagna e rivale Ingvild Flugstad Oestberg per soli 7 decimi. Oestberg e la svedese Ebba Andersson hanno messo alle corde la campionessa norvegese per tutto lo sviluppo di un percorso troppo facile per Johaug che non è riuscita a fare la differenza e solo nel ...

Sci di fondo : Sergey Ustiugov vola in testa al Tour de Ski 2020 - tripletta russa a Dobbiaco. Klaebo cede oltre un minuto - italiani lontani : Russia al potere nella terza tappa del Tour de Ski 2020. Il vento dell’Est si prende tutto: la 15 km a tecnica libera di Dobbiaco e anche la leadership dell’evento proprio nell’ultimo giorno dell’anno. Individualmente, a conquistare vittoria e primato è Sergey Ustiugov, con una performance inarrestabile soprattutto nella seconda metà di gara: il suo tempo è di 31’02″5. A completare la festa russa ci pensano ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2020 : a Dobbiaco Klaebo e Nepryaeva arrivano da leader. Tanti i ritiri importanti : Il Tour de Ski sta arrivando in Italia, a Dobbiaco, per le prime due tappe di una serie di cinque sul nostro suolo che ha un unico precedente storico, nel 2012. Tuttavia, sono numerose le questioni che stanno venendo alla luce dopo le prime due tappe, e non riguardano solo i grandi protagonisti delle due prove a Lenzerheide, in Svizzera. Andiamo a scoprire, dunque, cosa c’è dietro le 10 e 15 km a tecnica libera di domani e le gare sulla ...

Sci di fondo - Tour de Ski femminile 2020 : dai tempi di Manuela Di Centa l’Italia non vince a Dobbiaco : Il Tour de Ski si sposta in Italia, dove rimarrà sino al suo termine. La terza e la quarta tappa della prova multi stage per antonomasia andranno in scena a Dobbiaco, località dalla grande tradizione per quanto riguarda il massimo circuito della sci di fondo. Infatti Dobbiaco è entrata nel calendario della Coppa del Mondo di sci fondo femminile prima ancora di quanto non abbia fatto nel settore maschile. Non a caso le fondiste hanno gareggiato ...

Sci di fondo - Tour de Ski maschile 2020 : Dobbiaco non è storicamente amica dei fondisti azzurri : Il Tour de Ski si trasferisce in Italia, dove rimarrà sino alla sua conclusione. La terza e la quarta tappa della manifestazione multi stage si disputeranno a Dobbiaco, località dalla lunga tradizione per quanto riguarda il massimo circuito dello sci di fondo. Dobbiaco infatti venne inserita per la prima volta nel calendario della Coppa del Mondo di sci fondo maschile già nel dicembre del 1993. Tuttavia la location altoatesina ha ospitato il ...

Sci di fondo - il norvegese Emil Iversen si ritira dal Tour de Ski 2020 : Uno dei grandi favoriti della vigilia abbandona il Tour de Ski 2020. Il norvegese Emil Iversen si è ritirato dalla competizione a causa di un raffreddore che lo sta debilitando e che non gli permette di essere competitivo ai livelli desiderati. Sicuramente una rinuncia importante, perchè Iversen era certamente un serio candidato anche alla vittoria finale del Tour de Ski. Saltando anche tutte queste gare, il norvegese vede allontanarsi in ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino secondo dietro Klaebo! Podio azzurro nella sprint del Tour de Ski 2020 a Lenezerheide : Federico Pellegrino ha conquistato un bel secondo posto nella sprint a tecnica libera andata in scena a Lenzerheide (Svizzera), prova valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo. L’azzurro ha cercato di battere il fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo ma al cospetto del fuoriclasse scandinavo c’è stato davvero poco da fare, il Vichingo è attualmente imbattibile (11 successi consecutivi nelle sprint) e non si può fare altro che ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2020 : Anamarija Lampic vince la sprint di Lenzerheide. 21ma Greta Laurent : La seconda tappa del Tour de Ski femminile, inserito nel calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo, la sprint in tecnica libera di 1.5 km disputata a Lenzerheide, in Svizzera, va alla slovena Anamarija Lampic, che batte di un soffio la norvegese Maiken Caspersen Falla, seconda, mentre completa il podio la russa Natalia Nepryaeva, terza. Ventunesima piazza per l’unica azzurra ad aver passato le qualificazioni, Greta Laurent. In ...

Sci di fondo : Klaebo e Pellegrino - subito duello nelle qualificazioni della sprint di Lenzerheide al Tour de Ski 2020 : Neanche il tempo di un respir e subito il duello tra Johannes Klaebo e Federico Pellegrino infiamma la sprint di Lenzerheide, seconda prova del Tour de Ski 2020. Il norvegese e l’azzurro, infatti, chiudono al primo e al secondo posto le qualificazioni: il vincitore dell’edizione scorsa fa fermare il cronometro sul tempo di 2’44″64, precedendo il suo rivale di 1″20. A sorpresa, e per la felicità degli svizzeri ...

Sci di fondo - Sophie Caldwell primeggia nelle qualificazioni della sprint di Lenzerheide al Tour de Ski 2020. Decima Greta Laurent : Tre americane nelle prime quattro posizioni: questo è il responso delle qualificazioni della gara sprint di Lenzerheide, seconda prova del quattordicesimo Tour de Ski. La prima posizione, infatti, è di Sophie Caldwell, che completa i 1500 metri del percorso svizzero in 3’10″76, mentre sono al terzo e quarto posto Jessica Diggins e Sadie Maubet Bjornsen, rispettivamente a 47 e 67 centesimi. L’unica non a stelle e strisce a ...

