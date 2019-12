Sanremo 2020: ecco la lista dei big in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono stati annunciati dal presentatore e direttore artistico i nomi ufficiali del prossimo Festival della canzone italiana. Il prossimo 6 gennaio, nello speciale di I Soliti ignoti, saranno ospitati in studio gli artisti e saranno comunicati i titoli delle canzoni. ecco la lista dei big in gara: Francesco Gabbani, Giordana Angi, Riki, Elodie, Enrico Nigiotti, Morgan e Bugo, Anastasio, Marco Masini, Irene Grandi, Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci, Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi, Junior Cally, Rancore, I pinguini tattici nucleari, Achille Lauro, Diodato, Levante, Le Vibrazioni, Alberto Urso. Leggi la notizia su domanipress

