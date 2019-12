Samsung Galaxy S11? Macché: si chiameranno Galaxy S20, secondo Ice Universe (Di martedì 31 dicembre 2019) Alla fine, alle porte del Natale, il leaker Ice Universe lanciò la granata: i Samsung Galaxy S11 passeranno alla storia come i Samsung Galaxy S20 L'articolo Samsung Galaxy S11? Macché: si chiameranno Galaxy S20, secondo Ice Universe proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

SkyTG24 : Samsung Galaxy A50 e Tab S5e, disponibili le patch di gennaio 2020 - zazoomnews : Cambia tutto per il Samsung Galaxy S11 a partire dal nome Galaxy S20 in 3 tagli - #Cambia #tutto #Samsung #Galaxy… - wordweb81 : Cambia tutto per il Samsung Galaxy S11, a partire dal nome Galaxy S20 in 3 tagli -