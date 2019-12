Presentazione Ibrahimovic al Milan: data, programma, orario, tv e streaming (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2020 della Serie A italiana di calcio inizia con il “botto”. No, non stiamo parlando dei festeggiamenti di Capodanno, anche se l’approdo di Zlatan Ibrahimovic al Milan è davvero un avvenimento che merita una celebrazione particolare. Lo stesso club rossonero è di questo avviso, tanto che ha deciso di presentare il rientrante svedese (che aveva già vestito la maglia del Milan tra il 2010 e 2012) nella mattinata di venerdì 3 gennaio dalle ore 10.00 in grande stile. La conferenza stampa si terrà a Milanello esattamente un giorno dopo che l’attaccante ex Los Angeles Galaxy avrà effettuato le visite mediche con il club meneghino, per una reunion che regalerà una notevole emozione ai tifosi Milanisti. Da quel momento partirà il secondo capitolo dell’avventura tra lo svedese e la formazione rossonera. C’è grandissima curiosità per vedere come il ... Leggi la notizia su oasport

