Marco Carta prima di Capodanno: “Ho sofferto più di altri anni” (Di martedì 31 dicembre 2019) Marco Carta fa una confessione prima di Capodanno e si mostra (di nuovo) accanto al fidanzato Sirio Tra qualche ora un altro anno volgerà al termine ed è tempo di bilanci. Tanti sono i Vip che stanno ripercorrendo nelle ultime ore i 12 mesi del 2019 ricordando momenti più o meno belli e difficili. Marco Carta, prima di Capodanno, ha condiviso una foto in cui si è mostrato sui social di nuovo con il fidanzato Sirio Campedelli, tirando le somme del 2019. Un anno difficile, senza dubbio, quello per il cantante sardo e vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo. Come lui stesso ha confessato, ha sofferto più di altri anni. La vicenda del presunto furto alla Rinascente di Milano, che si è risolto in seguito con l’assoluzione assoluta, ha segnato profondamente la vita di Marco Carta, non nascondendo, però, di aver vissuto altri momenti positivi anche grazie al ... Leggi la notizia su lanostratv

