LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA: russi a caccia di Klaebo. Buon avvio di Francesco De Fabiani! (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07: Al km 8: Yakimushkin davanti, Holund secondo, Halfvarsson terzo poi Melinichenko, molto calato, Roethe, Spitsov. De Fabiani cede il passo ed è 11mo a 27″ 13.07: Al km 3 sale anche Golberg che è terzo a 7″6 da Ustiugov 13.06: Pellegrino non vuole sprecare energie ed ha già 27″ di ritardo 13.05: Niskanen al km 3 sale al terzo posto a 13″ da Ustiugov, Krueger è decimo al km 1.7 a 13″ da Ustiugov 13.04: Al km 3 mantiene il distacco Cologna che è secondo a 6″ da Ustiugov, Retivykh, secondo al km 1.7, ha già 16″ di ritardo 13.03: Holund secondo al km 5 13.02: De Fabiani è settimo a 9″ da Melnichenko al km 5 13.01: Bella partenza di Cologna che è terzo a 7″ al km 1.7 13.00: Solo russia al momento al km 5: Melnichenko, Spitsov, Yakimushkin ai primi tre posti 12.59: Ustiugov guadagna ... Leggi la notizia su oasport

lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2020 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA: tutti a caccia di Klaebo. L’Italia si aggrappa a Francesco De… - enricospada2 : #FisCrossCountry #Tourdeski2020 #Sicidifondo #Fondo #Dobbiaco #Toblach Il Tour de Ski sbarca in Italia sulla neve d… -