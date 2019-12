I personaggi dell’anno 2019 a Salerno: la classifica di Anteprima24 (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiA conclusione di questo 2019 la redazione di Salerno di Anteprima24 ha provato a stilare una speciale classifica sui personaggi che hanno segnato, attraverso il loro ruolo e le loro attività, la storia di questi 365 giorni.  A pochi giorni dal suo arrivo è riuscito a mettere pace tra la Chiesa, i fedeli ed il Comune di Salerno e a restituire al suo giusto compromesso, tra sacralità e folklore, la processione di San Matteo. Il personaggio dell’anno 2019 in provincia di Salerno è certamente il nuovo vescovo, monsignor Andrea Bellandi. Un sorriso ed un carattere che hanno conquistato tutti in pochi giorni: dalla stampa al mondo della politica, dalla città ai fedeli, Bellandi ha cancellato rancori che avevano turbato il rapporto tra la curia ed il resto di Salerno. Al secondo posto i due carabinieri-eroi, il maresciallo Michele Sabetta ed il ... Leggi la notizia su anteprima24

