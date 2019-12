Ex obeso da guinness dei primati perde 73 kg e diventa un famoso personal trainer (Di martedì 31 dicembre 2019) La storia incredibile arriva da una cittadina del Sud del Galles, Merthyr Tydfil, dove vive il protagonista di un vero e proprio miracolo che da una nuova speranza a tutti i ragazzi in sovrappeso a disagio nel proprio corpo. Nathan Hewitt è adesso un bel ragazzo dal fisico scolpito, un famoso personal trainer dal corpo asciutto e muscoloso che ha messo la sua esperienza personale a servizio di chiunque voglia ritrovare la forma fisica partendo da qualche sacrificio e tanta forza di volontà. Oggi all’età di 23 anni, Nathan ha un peso di 73 kg perfetto per la sua tipologia fisica, ma sino ai 15 anni, il ragazzo era arrivato a pesare ben 146 kg, con tutti i disagi che questo sovrappeso provocava fisici, ma soprattutto psicologici. Ed infatti l’umiliazione ricevuta da ragazzino, quando per motivi di sicurezza, i gestori di un luna park non vollero farlo salire su una giostra, ... Leggi la notizia su baritalianews

