Dakar 2020: la startlist ed i piloti partecipanti nelle auto. Debutta Fernando Alonso, favorito Nasser Al-Attiyah (Di martedì 31 dicembre 2019) La 42ª edizione della Dakar è sempre più vicina. Da Jeddah, in Arabia Saudita, prenderà il via il rally raid più famoso del mondo (5 gennaio). 12 tappe su 9.000 km, con un giorno di riposo l’11 gennaio nella capitale Riyad, saranno quelle che gli equipaggi dovranno affrontare, su un terreno per lo più sabbioso, dove le dune del deserto Rub `al Khali saranno lo scenario abituale. Ai nastri di partenza in totale 351 mezzi, 17 in più rispetto al 2019, così suddivisi: 134 auto e side by side e 47 camion, 170 moto e quad. Tra le auto, ovviamente, la vedette sarà Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) esordirà al volante della Toyota Hilux al fianco dell’esperto Marc Coma. Nando potrebbe pagare dazio in termini d’esperienza rispetto ai rivali più qualificati, ma le sue grandi qualità di adattamento potrebbero essergli utile anche in questa ... Leggi la notizia su oasport

