Cenone di Capodanno con gli occhi puntati su Luna, Venere e Sirio (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 sta giungendo a termine e per festeggiare l’ultima notte dell’anno anche il cielo si illuminerà di una luce spettacolare. Non parliamo dei fuochi di artificio, bensì di stelle e pianeti che offriranno uno spettacolo davvero imperdibile. Luna, Sirio e Venere ad illuminare il cielo Il meteo per l’ultima notte dell’anno è favorevole. Tranne qualche nube sparsa, infatti, da ogni punto della Penisola sarà possibile ammirare il cielo, brindando al nuovo anno sotto un cielo spettacolare. Tra i protagonisti assoluti della serata, infatti, ci saranno Luna, Venere e Sirio. Come spiegato da Paolo Volpini dell’Unione astrofili italiani, Uai, e riportato dall’Ansa, al calar del buio ecco che vedremo accendersi per prima Venere. “Lo troveremo a Sud-Ovest, un po’ più in alto a sinistra rispetto al punto dove sarà tramontato il Sole. Non si può ... Leggi la notizia su notizie

