Capodanno, in Oceania è già arrivato il 2020: al via i festeggiamenti dall’Isola Christmas (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2020 è già cominciato sull'isola di Kiritimati, in Oceania. Si tratta del primo paese al mondo a festeggiare il Capodanno. Seguirà l'isola di Tonga e Auckland, in Nuova Zelanda, la prima grande città in cui si brinderà all'anno nuovo, ben 13 ore prima rispetto all'Italia. Gli ultimi a salutare il 2019 saranno gli abitanti dell'Isola Samoa. Leggi la notizia su fanpage

