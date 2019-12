Un anno di ricerche di Google: i termini più cercati del 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anche al termine del 2019 possiamo leggere Un anno di ricerche Google, la tradizionale classifica dei termini più cercati del celebre motore di ricerca. Come ormai è tradizione, negli ultimi giorni di dicembre viene pubblicato Un anno di ricerche Google, il riassunto annuale di quello che gli utenti Internet hanno cercato sul popolare motore di ricerca. Anche se si tratta più che altro di una delle numerose curiosità che Google propone di contorno alle sue attività, è anche un modo interessante per riassumere un anno in pochi minuti. Un anno di ricerche Google 2019 La lista di Google è disponibile sul sito ufficiale e se abbiamo qualche minuto da spenderci è davvero interessante. Anche perché non è una semplice lista, ma ci offre diverse possibilità. Prima di tutto possiamo scegliere fra l’elenco globale e quelli nazionali, semplicemente facendo click sulla voce ... Leggi la notizia su newsmondo

