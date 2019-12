Uccide il custode e lo calpesta davanti ai turisti. La follia dell’elefante ripresa in un video (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un elefante maschio adulto ha calpestato il suo custode, probabilmente dopo averlo ucciso. La scena, ripresa da un testimone, mostra un elefante che trascina via un uomo, apparentemente senza vita, per poi calpestarlo. Nel video, dove si intravedono anche altri due elefanti, si sente una persona che dice “andato, andato”, quasi certamente riferendosi al custode. … L'articolo Uccide il custode e lo calpesta davanti ai turisti. La follia dell’elefante ripresa in un video NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

