Si stacca parte del soffitto di una galleria dell’A26 | il Mit convoca Autostrade

Genova - si stacca parte del soffitto di una galleria dell'A26 : autostrada chiusa : Caduta di calcinacci dalla galleria Bertè, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda.Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito. Sul posto si è formata una coda di un chilometro.

Bruno Vespa - dopo Lorenzo Fioramonti parte l'esodo dei 5 Stelle. Luigi Di Maio pronto a staccare la spina : Lorenzo Fioramonti, "si dice, con qualche ragione, che sia un apripista e che voglia costituire alla Camera un gruppo di deputati a sostegno del presidente del Consiglio. Nobile proposito", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "se non fosse che Conte è uomo del M5S e da esso è stato p