Sharon Stone bloccata su Bumble: credevano fosse un fake (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sharon Stone si è affidata a Bumble per trovare l'amore, l'app pensando che fosse un fake l'ha bloccata Ad attirare l'attenzione del gossip nelle ultime ore Sharon Stone, la bellissima e nota attrice ha raccontato sul suo profilo Twitter di essere stata bloccata da un'applicazione utile a cercare l'anima gemella online. La bellissima attrice ha deciso di iscriversi a Bumble con la speranza di trovare l'amore, quando però ha provato a fare l'accesso all'app ha scoperto che era stata bloccata perché considerata un fake. Data la sua notorietà e la sua bellezza è stato quasi normale dubitare della veridicità del suo account. In tanti pensano infatti che una donna come lei abbia bisogno di andare alla ricerca dell'amore su internet. Tramite un post pubblicato su Twitter Sharone Stone ai tantissimi fan che ogni giorno la seguono e la

