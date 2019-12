Seconde case per le vacanze | cresce l’interesse degli over 65

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I pensionati italiani si confermano attenti alle opportunità offerte dal mercato residenziale: come riporta un articolo di Immobiliare.it, infatti, nel primo semestre 2019 gli65 sono stati protagonisti dell’8,2% del totale delle compravendite di immobili. Percentuale che, stando ai dati diffusi dal Gruppo Tecnocasa, si conferma stabile rispetto al 2018 e al 2017. Meno investimenti, piùvacanza A registrare un andamento positivo tra le scelte dei pensionati è il segmento delleper le, che si aggiudica il 10,3% del totale delle compravendite con un incremento su base annua dell’1%. Nonostantente per gli immobili da destinare al relax e ai periodi di riposo, si conferma di gran lunga superiore la percentuale di transazioni finalizzate all’acquisto di un’abitazione principale (65,7%). Al contrario, una leggera variazione negativa riguarda ...

