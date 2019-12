Sanremo 2020, l’elenco dei big in gara scelti da Amadeus. L’indiscrezione (Di martedì 31 dicembre 2019) Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo prevista per febbraio 2020, e il cast si va formando. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo la conferma della presenza di Tiziano Ferro e delle 10 donne diverse che accompagneranno Amadeus nella conduzione, ci saranno in gara big di tutto rispetto. Da Morgan a Gabbani fino a Achille Lauro, a quanto pare questa edizione del Festival Sanremo vedrà in gara volti storici della musica italiana e nuove stelle del panorama nazionale. I cantanti in gara scelti dal direttore artistico sono stati pensati proprio per conquistare anche una fascia di pubblico più giovane. L’indiscrezione arriva direttamente dal settimanale Chi che in anteprima ha svelato i nomi dei big che Amadeus, al timone di Sanremo per la prima volta, avrebbe scelto proprio per questa 70esima edizione del Festival. Tra i concorrenti in gara ecco comparire il nome ... Leggi la notizia su dilei

