Rula Jebreal a Sanremo, il Centrodestra: “Scelta sbagliata e divisiva” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Polemiche social sulla possibile presenza di Rula Jebreal a Sanremo 2020. Il Centrodestra: “Una scelta sbagliata che divide il Paese”. ROMA – Social scatenati sulla possibile presenza di Rula Jebreal al prossimo Sanremo. Secondo quanto ipotizzato da Dagospia, la giornalista palestinese potrebbe salire sul palco in una delle serate della kermesse musicale per affiancare Amadeus. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a Milano con la cronista che avrebbe dato la propria disponibilità. Una scelta che ha immediatamente provocato polemiche visto che la stessa Jebreal ha definito gli italiani “razzisti” e l’Italia “un Paese razzista” in un articolo sul The Guardian. Le polemiche social Il primo ad attaccare la giornalista palestinese è stato il collega ed ex esponente di Forza Italia, Daniele Capezzone, con un ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, ipotesi #RulaJebreal conduttrice, divampa la polemica sui social #ANSA -