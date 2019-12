Pressione in aumento sulla Penisola | bel tempo con rialzo delle temperature

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma - Il flusso di aria fredda balcanica che ha interessato il Sud Italia e le regioni centro-meridionali adriatiche nell'ultimo weekend del 2019 si attarderà fino a lunedì, anche se ormai in fase di indebolimento. Avremo quindi condizioni di instabilità con altre nevicate a quote basse sulle regioni meridionali, seppur con fenomeni destinati ad indebolirsi entro la fine della giornata. Nel fratl'altain rinforzo favoriràstabile sul resto d'Italia, ma da martedì anche al Sud e sull'Adriatico, con leche torneranno gradualmente ad aumentare. METEO LUNEDÌ. Al Nord addensamenti su pianure piemontesi e lombarde per nebbie o foschie dense in parziale diradamento diurno, altrovesoleggiato. Al Centro belsu Sardegna, regioni tirreniche ed Umbria, nubi irregolari sul versante adriatico, più ...

gjscco : RT @deboramau: Per quelli che annunciavano catastrofi con il #M5S al governo: diminuita povertà e pressione fiscale, aiuti a famiglie ed im… - MauroBenetti5 : RT @deboramau: Per quelli che annunciavano catastrofi con il #M5S al governo: diminuita povertà e pressione fiscale, aiuti a famiglie ed im… - CastellinoLuigi : RT @deboramau: Per quelli che annunciavano catastrofi con il #M5S al governo: diminuita povertà e pressione fiscale, aiuti a famiglie ed im… -