Pezzi Unici, Irene Ferri in ospedale dopo una rissa: “Lasciamo stare!” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pezzi Unici, l’attrice Irene Ferri finisce in ospedale dopo una rissa: “Lasciamo Stare” L’attrice Irene Ferri è nota per aver lavorato a teatro e per aver interpretato molte fiction di successo come Provaci ancora prof e Pezzi Unici, quest’ultima andata in onda di recente su Rai 1. Qualche ora fa invece l’attrice è finita al centro dell’attenzione per una rissa scoppiata all’interno di un’edicola. Nello specifico, secondo numerosi testimoni, Irene Ferri e l’edicolante inizialmente hanno avuto dei battibecchi per delle incomprensioni, poi dalle parole sono passate alle mani e le due si sono spintonate fino ad arrivare ad un vera e propria rissa, nella quale l’attrice ha avuto la peggio. Tele episodio è avvenuto ieri mattina in un’edicola di Roma ed in serata l’attrice ha preferito non commentare lo spiacevole ... Leggi la notizia su lanostratv

barlumedisperan : @_DAGOSPIA_ Pezzi unici. - Noovyis : (Irene Ferri: l'attrice di Pezzi Unici in ospedale dopo la lite con un'edicolante) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Il 2019 visto dalla matita di Guido Ciompi. Una selezione delle sue vignette quotidiane, veri pezzi unici -