Perugia, due minorenni arrestati per bullismo: pugni e sigarette spente sul collo della vittima (Di lunedì 30 dicembre 2019) Due ragazzi ancora minorenni sono stati tratti in arresto e inviati in una comunità per le gravi umiliazioni e violenze inflitte a un loro compagno di classe: la vittima veniva picchiata con pugni e calci, in alcuni casi gli erano state spente delle sigarette sul collo. La denuncia è stata sporta dai suoi compagni di classe. Leggi la notizia su fanpage

