“Non so se ce la posso fare”. Emma Marrone, l’ultima “dura prova”. E strappa un sorriso a tutti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Emma Marrone è tornata a vivere. L’amata cantante salentina, reduce da un problema di salute che le ha fatto interrompere i concerti, sta tornando alla sua vita normale. Emma Marrone si è sottoposta a un delicato intervento per curarsi e ora è più forte e carica che mai. Sempre positiva, sorridente, combattiva, Emma Marrone sa come farsi amare dal suo pubblico che, in questo periodo per lei difficile, le è sempre stato accanto e non ha mai perso occasione per dimostrarle il grande affetto. Per Emma è un bel momento: dopo aver superato i suoi problemi di salute, anche dal punto di vista lavorativo le cose vanno alla grande: il suo album “Fortuna” sta avendo un grande successo e Emma non può che essere felicissima. In questo periodo di festa, poi, la Marrone è stata con la famiglia a Lecce ed è davvero pronta per ricominciare a lavorare. Nelle ultime ore, però, Emma ha pubblicato una ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

RadioItalia : 'Fammi sfogare qui che non posso da nessuna parte, non mi vergogno di confessartelo all'istante' @MarroneEmma - Io… - TeresaBellanova : Sulla #Xylella dire bugie è uno sport nazionale. Quelle delle ultime ore non le posso tollerare. A chi oggi continu… - BrunoVespa : Caro Presidente @GiuseppeConteIT posso perdonarle tutto,ma non la cena di Natale senza vino.E’uno dei simboli del M… -