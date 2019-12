Meno bug per Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019 | EMUI 10 protagonista di 2 rilasci

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nonostante quest'anno sia praticamente agli sgoccioli, ecco che i20e Pricevano due nuovi firmware basati su10. Le ultime fatiche degli sviluppatori chiudono senz'altro il cerchio della prima distribuzione dell'importante interfaccia per i duephone, omaggiati di tanti bug fix e ottimizzazioni utili. Come segnala il sito tedescoBlog, in Europa proprio in queste ore, è partita la distribuzione di due update per gliphone di fascia media. In entrambi i casi, come prima cosa, gli sviluppatori hanno pensato bene di integrare la patch di sicurezza del corrente mese di dicembre. Un passo, quest'ultimo, pure importante, visto che consente di mettere fine ad una serie di vulnerabilità software pure importanti ( 3 di tipo critico, 24 alte e infine una di livello medio). Quali sono gli update da attendersi su20e P ...

