“Ho chiesto scusa a suo marito”. Lorenzo Crespi, un amore segreto lungo 14 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un Lorenzo Crespi come non si vedeva da tempo, un fiume in piena che si è lasciato andare a una lunga confessione a Vieni da me. Davanti a un Caterina Balivo che è rimasta più di qualche volta in silenzio, ha raccontato i suoi ultimi anni a 360°, dalla malattia che l’ha colpito a quello che accadeva sul set, fino all’oblio in cui l’ha confinato la televisione. Una televisione fatta di persone false che hanno fatto dire a Lorenzo Crespi una frase molto forte: «Ho capito che le persone che dovevano aiutarmi hanno sfruttato la mia malattia per aiutare loro stesse». «Sono stato male una volta sola, ma le otto volte che sono andato a parlare hanno sempre ripercorso la mia malattia», ha aggiunto rispondendo alla domanda «Ti sei mai pentito di aver detto qualcosa?» e lasciando intendere di essere stato sfruttato per l’audience. «Quando non lavori da tanti anni ti affidi a chiunque perché ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

lucasofri : Ieri ho chiesto nella chat di redazione se il Papa avesse davvero detto il virgolettato sui telefonini che i siti d… - the_mindflayer : RT @lucasofri: Ieri ho chiesto nella chat di redazione se il Papa avesse davvero detto il virgolettato sui telefonini che i siti dei giorna… - fernand62311569 : RT @semprekimara: Ho ricevuto un messaggio da un islamico ...ho chiesto aiuto a un marocchino se mi traduceva....beh leggete questo islam… -