Gloria Pompili, costretta a prostituirsi dai parenti: “Appendevano i figli in una cesta in balcone” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono tremendi i dettagli che escono fuori dalle motivazioni della sentenza di condanna degli assassini di Gloria Pompili, Loide Del Prete e il compagno di lei Saad Mohamed Mohamed Elesh Salem. I bambini della donna venivano appesi a una cesta in balcone per evitare che entrassero in casa mentre la madre era costretta a prostituirsi. Mentre lei era costretta a prostituirsi in casa, i figli venivano appesi a una cesta in balcone. Questo è solo uno dei dettagli inquietanti raccolti nella motivazione della sentenza con cui i giudici della Corte di Assise hanno condannato a ventiquattro anni di reclusione Loide Del Prete e il compagno di lei Saad Mohamed Mohamed Elesh Salem. I due non solo hanno ucciso di botte la 23enne Gloria Pompili, ma per oltre un anno l’hanno sottoposta a maltrattamenti di una crudeltà inaudita, picchiandola e costringendola a prostituirsi. I giudici hanno ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

