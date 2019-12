Gianmarco Onestini e Adara Molinero ultimi sviluppi | l’anno si chiude in amarezza

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 30 dicembre 2019)continuano a far parlare dopo quanto è accaduto all’interno della casa del Grande Hermano. Sì perché finito il reality show la polemica non si è placata. Ricordiamo chesi erano molto avvicinati nella casa, si erano anche baciati e i loro sentimenti sembravano palesi. Laha poi fatto marcia indietro con il suo ex Hugo, con cui era fidanzata prima del Grande Hermano.susono arrivati nelle ultime ore. Lei durante un’intervista ha detto: “Il fatto che lui non volesse parlare neanche al telefono, mi ha fatto perdere un po’ di fiducia. L’ho vissuta così e così è andata. E credo che i suoi sentimenti fossero reali, però vincono, possono di più la televisione, il denaro, la sua immagine. L’unica cosa che vuole è la televisione. Tutto quello che ha fatto è davanti alle ...

SaCe86 : #GHVip 7’, Adara Molinero pronta a tornare tra le braccia di Hugo Sierra: “Gianmarco Onestini? Abbiamo vissuto una… - SaCe86 : Gianmarco Onestini nega un bacio ad Adara Molinero, la loro storia sembra già finita - somerkeygraham : L’amore della sua vita, l’amore della vita di Gianmarco Onestini ???? -